عضو الأهلي يهنئ الجماهير بالفوز بلقب الدوري

قدم محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التنهنئة إلى جماهير النادي الأحمر عقب التتويج بلقب الدوري أمس بعد خسارة الزمالك أمام أسوان.

وغرد سراج عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الحمد لله مبروك جمهور النادي الأهلي العظيم على بطولات أمس دمتم السند الحقيقي مبروك سيدات السلة بطولة دوري السوبر بعد منافسات قوية ومباريات تخللها روح وإصرار الأهلي مش هبارك دلوقتي لرجال كرة القدم على الدوري ٤٢ دي بطولتكم المعتادة وكنتم على قدر المسؤولية في الحفاظ عليها (يتبع)".

وأضاف :"المباركة الحقيقة فيما هو قادم والتحدي الحقيقي في التحلي بروح وإصرار الأهلي في القادم وهو ما قد غاب في بعض المناسبات السابقة هذا ما عاهدناه منذ الصغر من اسم الأهلي".

وأكمل :" عليكم وعلينا جميعاً التحلي بالهدوء والثقة والتركيز الفترة القادمة لا مجال للاحتمالات وعلى الله ومن عنده التوفيق".