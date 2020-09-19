بإطلالة جذابة.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور





وشاركت بوسي جمهورها منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.







وظهرت بوسي بالصورة بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان قصير باللون الجملي ، وانتعلت معه حذاء أسود ذو كعب ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت روچ جرئ باللون الأحمر.







والجدير بالذكر أن بوسي، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الديفا" مع سيرين عبد النور، السعودى يعقوب الفرحان، وهو مسلسل من ثماني حلقات، وكل حلقة عبارة عن عشر دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب.







https://www.instagram.com/p/CFUfvlklEUC/?igshid=1r3ihhnl2wcew

تحرص الفنانة بوسي، على التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.