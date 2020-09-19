شريف إكرامي يتحدث عقب فوز الأهلي بلقب الدوري





أبدى شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي سعادته عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.





وغرد إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" :"الدوري ال٤٢ و ال٨ في مشواري،مبروك لجمهور الاهلي الكبير و لزملائي اللاعبين الرجال و للمدرب الواعد ريني ڤايلر".









وأضاف كل التوفيق لكم في المشوار الافريقي لتحقيق الهدف الاكبر".





وتوج الأهلي مساء أمس الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.



