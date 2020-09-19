ماجد المصري يعلن عن خطبة ابنته ماهيتاب

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يحرص الفنان ماجد المصري، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.





وأعلن ماجد المصري عن خطبة ابنته ماهيتاب، حيث شارك جمهوره بصورة تجمعها هي وخطيبها عبر حسابه بإنستجرام، وكتب: تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفي القاضي ، عقبال عندكم جميعاً.







وهنأه الكثير منهم تامر حسين وعلق قائلاً : "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفي".







والجدير ذكره أن ماجد المصري يشارك حالياً في مسلسل "الوجه الآخر "، والمسلسل يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة،و يدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.







مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر".







وهو بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، وهو قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، إنتاج شركة سينرجي، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.



https://www.instagram.com/p/CFUe6Eyn6HT/?igshid=1e9mg536miuxd

