ماجد المصري يعلن عن خطبة ابنته ماهيتاب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
يحرص الفنان ماجد المصري، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.


وأعلن ماجد المصري عن خطبة ابنته ماهيتاب، حيث شارك جمهوره بصورة تجمعها هي وخطيبها عبر حسابه بإنستجرام، وكتب: تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفي القاضي ، عقبال عندكم جميعاً.



وهنأه الكثير منهم تامر حسين وعلق قائلاً : "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفي".



والجدير ذكره أن ماجد المصري يشارك حالياً في مسلسل "الوجه الآخر "، والمسلسل يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة،و يدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.



مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر".



وهو بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، وهو قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، إنتاج شركة سينرجي، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.

https://www.instagram.com/p/CFUe6Eyn6HT/?igshid=1e9mg536miuxd

أخبار تهمك

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ أقل من ساعة

بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شركات المحمول تعيد رسوم السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ 40 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

03:09 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

03:27 م

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟