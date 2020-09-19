أمريكا ترسل طائرة مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات في السودان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:54 م
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، وصول أول طائرة شحن أمريكية محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.

 

وشهد السودان، منذ أيام، سيول وفيضانات تسببت في وفاة 121 شخصا، فضلا عن تشريد مئات الآلاف ودمار عشرات آلاف المنازل.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، إن أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تعمل على حصر تداعيات الكارثة بالوسائل المتاحة لديها.

 

وكانت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالسودان، أعلنت أن كل ولايات البلاد أصبحت الآن متأثرة بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى أن الخرطوم اكثر الولايات تضررا.

 

وكشف وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الشهر الفائت عن اتفاق حكومته مع الإدارة الأمريكية على شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن وزير الإعلام السوداني، قوله إن ذلك سيتم بالتزامن مع سداد التعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998.

 

وأضاف وزير الإعلام السوداني، أن الخرطوم توصلت لاتفاق تسوية مع أسر ضحايا السفارتين الأمريكيتين، على أن يتم دفع مبلغ 330 مليون دولار لأسر الضحايا الأمريكيين، مؤكدا أن "الاتفاق متوقف على الدفع".

 

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