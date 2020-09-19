أروي جودة تتألق في أحذث ظهور بإنستجرام

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تحرص الفنانة أروي جودة، على التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.





حيث نشرت أروى منذ قليل مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".







وظهرت أروي بالصور جميلة كعادتها مرتدية فستان أسود في أبيض ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.







وتغزل بها الكثير من متابعيها ومن أبرز التعليقات " ملكة الكون قمر يا ريري "







يذكر أن آخر أعمال أروى جودة، فيلم "أشباح أوربا"، وتدور احداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وباسم سمرة.







https://www.instagram.com/p/CFUbz7NsaHg/?igshid=13k4y21dq9cjx