اليوم.. سموحه يجرى "رابيد تسيت" قبل مواجهة المصرى فى الدورى

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه بقيادة احمد سامى لـ "رابيد تيست" اليوم السبت تنفيذاً لبروتوكول إتحاد الكرة بإجراء هذا التحليل قبل 48 ساعة من أى مباراة ، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة المصرى المقرر الاثنين المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى العام.، ويعكف الجهاز الفنى لسموحه على رفع الحمل البدنى للاعبين فى التدريبات اليومية من اجل تجهيز كافة اللاعبين والإعتماد عليهم خلال المباريات المقبلة فى الدورى.









وينطلق فى الخامسة من مساء اليوم تدريب الفريق والذى سيشمل التركيز على علاج بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة الجونة الأخيرة والتى انتهت بفوز سموحه بهدفين مقابل هدف الإضافة إلى تنفيذ مواصلة تجهيز اللاعبين العائدين لحسابات الجهاز الفنى والذين يرغب فى افعتماد عليهم الفترة المقبلة.









وقبل انطلاق التدريب المسائى سيعقد أحمد سامى المدير الفنى جلسة لمدة 30 دقيقة مع اللاعبين وبحضور جهازه المعاون لشرح بعض التفاصيل الخاصة بمواجهة المصرى خصوصا بعد النتائج التى حققها أبناء بورسعيد مع على ماهر مؤخراً.









وأبدى أحمد سامى ارتياحه بعض الشئ عقب أداء االلاعبين القوى أمام فريق الجونة العنيد، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأكد سامى أن روح اللاعبين القتالية من أهم المكاسب ، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية.









وأضاف أن مباراة المصرى من أصعب المواجهات لفريقه خصوصا وأن أبناء بورسعيد يرغبون فى الهروب من دوامة الهبوط التى تطاردهم هذا الموسم ولكن ذلك لا يمنع أن قدرات لاعبى سموحه وامكانياتهم العالية تؤهلهم لعبور المباراة بسلام وحصد نقاطها الثلاثة.









فى الوقت ذاته نفى مدرب سموحه الشائعات التى ترددت مؤخرا حول رغبته فى الإستغناء عن خدمات بعض لاعبى سموحه خلال الميركاتو الصيفى الحالى وأكد ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة خصوصا وأنه مازال فى مرحلة استكشاف قدرات اللاعبين وامكانيتهم.