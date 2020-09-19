ميرنا نور الدين تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ميرنا نور الدين، على التفاعل الدائم مع محبيهت بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


حيث نشرت ميرنا، منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".


وظهرت ميرنا، بالصورة أنيقة مرتدية شميز باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلاً. 


وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب: "أجمل ميرنا بالكرة الأرضية ربنا يحميكي".


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، كانت دورها الرائع في الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات، بالإضافة إلي دورها في مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان "أحمد رزق" والنجمة "سوسن بدر".

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