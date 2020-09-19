في غياب حجازي.. وست بروميتش يسقط بخماسية أمام إيفرتون بالبريميرليج

سقط فريق وست بروميتش المحترف في صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي أمام ايفرتون بالخسارة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وسجل كوليفرت لوين مهاجم ايفرتون هاتريك في شباك وست بروميتش، بينما تكفل جيمس رودريجيز ومايكل كين بإحراز الهدفين الآخرين، وجاء هدفي وست بروميتش عن طريق بيريرا ودينجانا.





وغاب احمد حجازي عن تلك المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في تدريبات الفريق.









يذكر أن هذه هى الهزيمة الثانية لفريق وست بروميتش هذا الموسم، حيث تعرض للخسارة أمام ليستر سيتي في الجولة الأولى.



