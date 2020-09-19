الطب البيطري بالفيوم: التحصين ضد الحمى القلاعية يهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء دكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع أحد الامراض المشتركة التي تنطلق من الحيوان للإنسان، وتم البدء في الاستعداد لانطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد هذه الامراض، وذلك من خلال تحضير الأجهزة والأدوية وجميع مستلزمات التحصين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة.

وأضاف "عقل"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم توزيع جميع مستلزمات تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على الـ 92 وحدة الموجودة بالـ 7 مراكز الموجودة بالفيوم بالكامل، موضحًا أن كل وحدة من الوحدات تخرج الأطقم الطبية البيطرية لديها؛ لتجوب شوارع ومدن المحافظة من قرية لقرية وباب لباب، لتحصين الحيوانات وتسجيلها وترقيمها، والتقصي والترصد للأمراض الوبائية بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن حملة تحصين الماشية تبدأ من اليوم وتستمر لمدة شهر وتمتد 15 يوم حتى يتم الانتهاء من تعداد الحيوانات الموجودة في المحافظة، وتستهدف الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، موضحًا أن مدة الحملة 6 أيام في الأسبوع، وجميع الأطقم البيطرية تعمل في توقيت واحد بجميع المراكز وتقوم بتحصين الحيوان وتسجيله وترقيمه وترصد الأمراض الوبائية له، منوهًا بأن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بالمديرية، وهناك نحو من 6-7 مأموريات لكل مركز لمتابعة عملية التحصين.

وشدد، على أن هناك استجابة كبيرة جدًا من المواطنين لحملات التحصين، نتيجة الندوات الإرشادية التي تمت قبل انطلاق الحملة بنحو شهر بالتعاون مع وزارة الزراعة، والمحليات والأجهزة الأمنية والأوقاف للتنويه في المساجد والكنائس.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن بدء فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، صباح السبت، والتي تهدف إلى تحصين الأبقار والجاموس والماعز، بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية، لافتًا أن كافة أطباء الوحدات البيطرية - 92 وحدة - جاهزون لتقديم خدمات التحصين.

وأكد تشكيل لجان متنقلة لمتابعة تقديم الخدمة بصورة صحيحة لكافة المربين، فضلًا عن التأكد من سلامة التحصين وطريقة حفظه والجرعة المناسبة لكل حيوان.

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