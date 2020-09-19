تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:27 م
جاريث بيل
جاريث بيل
عبد القادر عرابي
Advertisements
يضع نادي توتنهام الإنجليزي، اللمسات الأخيرة حول ضم نجمي ريال مدريد، جاريث بيل وسيرجيو ريجيلون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.


وتوصلت إدارة السبيرز لضم جاريث بيل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع تحمل ريال مدريد نصف راتب اللاعب فقط.


كما سينضم سيرجيو ريجيلون مقابل 30 مليون يورو بالإضافة لمبلغ 5 ملايين يورو إضافات، على أن يمتلك ريال مدريد الأحقية في استعادة شرائه خلال عامين مقابل 40 مليون يورو.


وسيصبح تشكيل توتنهام بالصفقات الجديدة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.
خط الدفاع: مات دوهيرتي - دافينسون سانشيز - إيريك داير - سيرجيو ريجيلون.
خط الوسط: موسى سيسوكو - جيوفاني لوسيلسو - جاريث بيل - ستيفن بيرجفاين - سون هيونج مين.
خط الهجوم: هاري كين.

أخبار تهمك

بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

منذ ساعة

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ ساعة الا ربع

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. شركات المحمول تعيد رسوم السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ نصف ساعة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ ساعة و نصف

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

03:09 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

03:27 م

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟