تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

يضع نادي توتنهام الإنجليزي، اللمسات الأخيرة حول ضم نجمي ريال مدريد، جاريث بيل وسيرجيو ريجيلون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.









وتوصلت إدارة السبيرز لضم جاريث بيل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع تحمل ريال مدريد نصف راتب اللاعب فقط.









كما سينضم سيرجيو ريجيلون مقابل 30 مليون يورو بالإضافة لمبلغ 5 ملايين يورو إضافات، على أن يمتلك ريال مدريد الأحقية في استعادة شرائه خلال عامين مقابل 40 مليون يورو.









وسيصبح تشكيل توتنهام بالصفقات الجديدة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو على النحو التالي:





حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: مات دوهيرتي - دافينسون سانشيز - إيريك داير - سيرجيو ريجيلون.

خط الوسط: موسى سيسوكو - جيوفاني لوسيلسو - جاريث بيل - ستيفن بيرجفاين - سون هيونج مين.

خط الهجوم: هاري كين.



