بعد تأييد حبسها 3 سنوات.. 4 اتهامات واعترافات قادت منار سامي لـ"الزنزانة"

تصدرت منار سامي المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، المشهد خلال الساعات الأخيرة بعد تأييد حكم حبسها 3 سنوات، نتيجة عدد من التهم التي ارتكبتها وكذلك الاعترافات التي أدلت بها في تحقيقات النيابة.





وقررت المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم السبت، تأييد الحكم في قضية منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها ممارسة الدعارة.





وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامي في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز الاعترافات والتهم التي قادت الفتاة إلى السجن 3 سنوات:





1- النيابة وجهت لها اتهامات بنشر الفسق وذلك بسبب عقب بثها العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها، والتي تمثل تعدي على القيم والمبادئ، لما تحمله من تحريض على الفسق، وإذاعة تلك المقاطع مقابل حصولها على أموال، ووجهت لها تهم حيازة سلاح ومخدرات.









2- اعترفت بأنها أنها أقدمت على تصوير تلك الفيديوهات الخادشة للحياء العام للحصول على الأموال، وأن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة فيديوهات "التيك توك" على مواقع التواصل الاجتماعي.





3- أقرت المتهمة بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" وكذا حسابات إلكترونية على تطبيقي (تيك توك– وانستجرام) تتولى من خلالهم إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام.





4- أقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نظير حصولها على مبالغ مالية، وجرى ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة محمل عليه بعض مقاطع الفيديو ومبلغ مالي.





من هي منار سامي؟

ومنار سامي لها تاريخ مع مواقع السوشيال ميديا بجانب تطبيق تيك توك فتصنف نفسها أنها بلوجر لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء، ولديها 241 ألف على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كما ظهرت في مناسبات عامة وأعمال فنية، فقد شاركت بمسابقة ملكة جمال العرب 2019، كما في فيلم بأسم "فرقة المحترفين"، بجانب أنها تشارك في فيلم "اركب تريند"، وهو فيلم لمجموعة من الوجوه الشابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع.





في 1 يوليو الماضي ألقت الأجهزة الأمنية على منار سامي بجوار كافيه شهير بمدينة بنها، وكان بصحبتها شاب يدعى عبد العزيز.س سبق اتهامه في عدة قضايا من قبل، وذلك من قبل مباحث الآداب.