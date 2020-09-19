انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 19-9-2020.. وعيار 21 يفقد 4 جنيهات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بنحو 4 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 851 جنيهًا مقابل 855 جنيهًا للجرام أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 728 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 973 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6808 جنيهات. وأغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.33%، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية. وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع لترتفع إلى 1950.8 دولار، بزيادة 6.4 دولار عن بداية التعاملات.

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