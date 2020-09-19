برلمانية: المواطن خط أحمر.. والدولة تحافظ على أرواح أبنائها

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بدور المخابرات العامة المصرية في تحرير المصريين العائدين من ليبيا، مؤكدة أن الدولة المصرية تحافظ على أرواح أبنائها في كل مكان.





وأضافت "درويش"، في بيان، أن المخابرات المصرية قامت هي والسلطات الليبية بتحرير 6 عمال مصريين بعد احتجازهم من قبل عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منه.





وأكدت مساعد رئيس الحزب، أن الرئيس السيسي أعطى تكليفات للسلطات المصرية بتحرير العمال المختطفين فى أسرع وقت وتحريرهم وإعادتهم إلى البلاد سالمين غانمين، لافته إلى أن الرئيس يعطي اهتماما كبيرا للمواطن المصري والحفاظ على كرامت المصريين في بقاع الأرض.





وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة، أن كرامة المصريين خط أحمر والرئيس السيسي لن يسمح بإهانة اى مصري فى اى دولة فى العالم ودائما يحافظ على كرامة العمال، وحرصها على تأمين رعايها بالداخل والخارج.



