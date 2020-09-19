كريم العمري يشوق جمهوره لمسلسل "حكايات بنات 5"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان كريك العكري، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

ونشر كريم منذ قليل صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وشوق متابعية لمسلسل حكايات بنات الجزء الجديد وكتب : متوقعين ايه لمروان في حكايات بنات 5 ، أول حلقة يوم الأثنين الساعة 8 مساء علي on TV.

مسلسل "حكايات بنات"، يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف

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