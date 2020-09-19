الكويت تسجل حالة وفاة و521 إصابة جديدة بكورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم السبت، 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 99.049 حالة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل إجمالي المتوفين إلى 581 حالة كما تم تسجيل 722 حالة شفاء جديدة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الكويت تسجيل 825 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 97824 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 575 حالة.

 

وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9338 حالة.

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