ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا بعد هدف حمد الله في شباك سباهان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:12 م
عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله
أميرة فطيم
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رفع المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر السعودي، رصيده التهديفي إلى 5 أهداف في صدارة جدول ترتيب دوري ابطال آسيا، بعدما سجل هدفا لفريقه في شباك سباهان اصفهان الإيراني، في المباراة التي بينهما مساء اليوم الجمعة، وانتهت بفوز ثمين للعالمي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية، ليخطف بذلك بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.


ويأتي الجزائري بغداد بونجاح، نجم السد القطري في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، بعدما أحرز هدفين لفريقه في مواجهة فريق العين الإماراتي، اليوم والتي انتهت بفوز ساحق للفريق القطري باربعة أهداف دون رد.


وأضاف أكرم عفيف، لاعب السد، هدفا أخر إلى رصيده التهديفي، ليحتل بذلك المركز الثالث برصيد 3 أهداف، متساويا مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي.


وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا:-
1- عبد الرازق حمد الله "النصر" برصيد 5 أهداف
2- بغداد بونجاح "السد" برصيد 4 أهداف
3- أكرم عفيف "السد" برصيد 3 أهداف
4- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 3 أهداف
5- حسن الهيدوس "السد" برصيد 3 أهداف
6- كوكي أوغاوا "فيسيل كوبي" برصيد 3 أهداف


ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، يوم الاثنين المقبل، حيث سيواجه فريق السد نظيره النصر، وسيكون فريق العين على موعد مع سيباهان.

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