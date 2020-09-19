كليب سميرة سعيد "قط وفار" يحقق نجاح كبير على يوتيوب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
حقق كليب الفنانة سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".
وذلك عقب طرح الأغنية بأيام قليلة.


أغنية "قط وفار"، من من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي النابلسى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.


من جهة أخرى أحيت الفنانة سميرة سعيد، أول حفل غنائي "أونلاين" لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق"تيك توك" وذلك يوم الخميس 10 سبتمبر الماضي في الثامنة والنصف مساءً.


وقدمت سميرة، أول مرة في الحفل أغنية"قط وفار"وحازت على اعجاب متابعي الحفل وجمهور"تيك توك".


وحققت سميرة تفاعل كبير من خلال حفلها الغنائي مع جمهور"تيك توك" على الرغم من انها لم تكن "نشيطة" على"تيك توك" من قبل احيائها للحفل الغنائي على نفس التطبيق.".

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ أقل من ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

منذ ساعة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شركات المحمول تعيد رسوم السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ ساعة الا ربع

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

03:09 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

03:27 م

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟