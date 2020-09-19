كليب سميرة سعيد "قط وفار" يحقق نجاح كبير على يوتيوب









وحققت سميرة تفاعل كبير من خلال حفلها الغنائي مع جمهور"تيك توك" على الرغم من انها لم تكن "نشيطة" على"تيك توك" من قبل احيائها للحفل الغنائي على نفس التطبيق.".

حقق كليب الفنانة سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".وذلك عقب طرح الأغنية بأيام قليلة.أغنية "قط وفار"، من من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي النابلسى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.من جهة أخرى أحيت الفنانة سميرة سعيد، أول حفل غنائي "أونلاين" لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق"تيك توك" وذلك يوم الخميس 10 سبتمبر الماضي في الثامنة والنصف مساءً.وقدمت سميرة، أول مرة في الحفل أغنية"قط وفار"وحازت على اعجاب متابعي الحفل وجمهور"تيك توك".