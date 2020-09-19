رامي صبري يهنئ جمهور السعودية بالعيد الوطني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان رامي صبري، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.


وحرص علي تهنئة أهل السعودية بالغيد الوطني وكتب: كل عيد وطني وأنتم بخير جمهورنا السعودي وبعتذر عن عدم وجودي في حفلات اليوم الوطني لظروف خاصة ونلتقي في شهر أكتوبر إن شاء الله. 


وطرح رامي صبري مؤخرًا أغنية "خطيرة"، من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوى، كما حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنان رامى صبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 8 مليون مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.



كما حقق النجم رامى صبرى مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال أغنيته "حياتى مش تمام"، والذى طرحها فى موسم عيد الحب الماضى، حيث حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهى من كلمات والحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.


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