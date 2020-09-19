عاجل.. السيسي يستقبل مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وتسلم الرئيس السيسي، رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية تضمنت دعم بلاده لموقف مصر تجاه التعامل مع قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس، أن يد مصر ممدودة للكونغو الديمقراطية وجميع دول القارة للتعاون والبناء والتنمية والسلام.

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