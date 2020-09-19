عاجل.. السيسي يستقبل مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.





وتسلم الرئيس السيسي، رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية تضمنت دعم بلاده لموقف مصر تجاه التعامل مع قضية سد النهضة.



