'الوطنية للإعلام': بذلنا جهوداً للحفاظ على حقوق العاملين بجراج ماسبيرو

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أنها بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على حقوق العاملين في جراج ماسبيرو، الذي يقدم خدماته للعاملين ولضيوف البرامج المختلفة؛ وذلك من خلال إجراء مفاوضات، والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، للإبقاء على الجراج، إلا أن ذلك هو مطلب الدولة بأن هناك ضرورة ومصلحة قومية بضم المساحة المُقام عليها الجراج ضمن المشروع القومي لتطوير مثلث ماسبيرو، وللحفاظ على التنسيق والشكل الحضاري بهذا المكان.



