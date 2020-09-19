'الأعلى للإعلام': رصدنا خروقات لمبادئ الإعلام الرياضي.. وعقوبات رادعة للمخالفين

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أهابت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الاعلى للاعلام ،كل المعنيين بالعمل الإعلامى الرياضي: "مقروء، مرئي، مسموع، الصفحات الإلكترونية"، بضرورة العمل والتعاون على عودة الروح الرياضية، والحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية، ومتعتها التي تحفظ للرياضة المصرية مكانتها، وتأثيراتها الإيجابية على قطاعات عريضة من المجتمع  دون الانزلاق إلى إثارة التعصب، أو التشجيع على العنف وتعكير الأمن والسلم بين الجماهير، ومخالفة القوانين، وأيضًا التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في المنافسات الرياضية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها رصدت مؤخرًا بعض الخروقات لهذه المبادئ، تتضمن في محتواها خروجًا عن القيم الرياضية الإيجابية، التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

وأضافت اللجنة أنها تأمل أن يحرص للجميع على دعم الروح الإيجابية مع ختام الموسم الرياضي والكروي على وجه الخصوص، والاستعداد لموسم جديد، واستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد مع مطلع العام المقبل.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل عملية الرصد لأي خروقات مستقبلية، ورفع الأمر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ العقوبات الواجبة لمنع هذه الخروقات، واستعادة الروح الرياضية الحقيقية إلى مجتمعنا.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ 43 دقيقة

خروج كريستيان جروس من حسابات الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

منذ ساعة

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

03:09 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

03:27 م

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟