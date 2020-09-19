الانتقال العام المقبل.. تفاصيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستعد الوزارات للانتقال إلى مقراتها العام المقبل.

الحي الحكومي 
يشهد الحي الحكومي، في العاصمة الإدارية الجديدة، 34 مبنى للوزارات بخلاف مجلس النواب ومجلس الوزراء والبنك المركزى والرقابة الإدارية، ومبانى للهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وكذا حي دبلوماسي يضم سفارات الدول الأجنبية وحى للمال والأعمال يضم مبني البورصة ومبانى لعدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة.

مساحته 
ويقع الحي الحكومي على مساحة 550 فدانا، أي ما يعادل 4.8 مليون متر مربع، ويعمل في تنفيذه نحو 18 شركة كبيرة من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة.

الموقف التنفيذي
وخلال جولته التفقدية، استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي الحكومي التي بلغت 87%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 (دور - سطح -بدروم) بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الان.

تكلفته
وتصل تكلفة الحي الحكومي لـ حوالي 50 مليار جنيه تقريبا.

وتجرى الاستعدادات على قدم وساق لانتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، لتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات.

واستعدت الدولة، بالتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري.

وضمن الاستعدادات المرجوة، تعمل الدولة على مراجعة هيكلة كل وزارة، بالاعتماد على خبراء من جهاز التنظيم والإدارة، وتوجيههم إلى كيفية تغير العمل الحكومي.

ولم تغفل الحكومة، عن منح موظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية، حوافز تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة.

كما توفر وحدات سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون في الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات في السداد تمتد على مدار 10 سنوات.

وكشف الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، عن انتقال 50 إلى 60 ألف موظف بدواوين الوزارات خلال النصف الأول من العام المقبل.

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