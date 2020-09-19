مباحث التموين تحبط كميات كبيرة من المطهرات الطبية داخل شركة غير مرخصة بالجيزة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 2710 عبوة "جل، مطهرات طبية"، 1615 لتر كحول بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة "منتج نهائى" -28200 لتر "أوكسي بيور، هيدروجين"، 5،160 طن "كحول، صودا" بدون مستندات ومجهولة والمصدر ومستلزمات إنتاج، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن شركة للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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