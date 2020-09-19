تعرف على بازار بورسعيد الجديد بحي العرب (صور)

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البازار الجديد يضم اسواق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد يكمل ثنائية أحدث الأسواق الحضارية في مصر



أول مجمع غذائي في مصر للخضروات والفواكة والانشطة المختلفة بطراز حديث علي مساحة ٢٤ ألف م٢





بورسعيد على موعد قريبًا مع حدث يضاف إلى انفرادها بالمشروعات التنموية على مستوى مصر، حيث من المنتظر أن يتم افتتاح أحدث بازار جديد يضم مجمع أسواق حضارية للخضروات والفاكهة واللحوم أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الاسماك الحديث ليشكل الاثنان معا واحدة من اهم مناطق الابهار في ةلطراز المعماري للاسواق العالمية التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.



ويعد البازار الجديد الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك، وستكون تلك المنطقة ستعد مركز ومزار تجاري وسياحي لابناء المحافظة والمحافظات الاخري.ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



ويضم البازار الذي يقام علي مساحة ٢٤ الف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات ابناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية.بالاضافة إلي 4 بنوك بالاضافة الي 8 مطاعم طابقين.



واكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بان البازار الجديد ينهي مع سوق الاسماك اكبر بؤرة اسواق عشوائية كانت موجودة بقلب المدينة بحي العرب لتتحول الي منطقة الداون تاون للتسوق الغذائي لابناء المدينة وزوارها بالسوق المجمع وسوق الاسماك والخدمات الفريدة التي يضمها كلا منهما.



وأوضح المحافظ أنه جارى الانتهاء من باقى الأعمال الجارية بالبازار تمهيدا لافتتاحة، مؤكدا أن البازار الجديد مصمم على أعلى مستوى وعلى نفس طراز سوق السمك الجديد فى إطار التكامل بين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأسواق، والسوق الجديد يمنع التكدس والتزاحم الذى كان يعانى منها الاسواق العشوائية ببورسعيد، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين.