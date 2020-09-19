هيئة الدواء تعلن عن تنظيم البرنامج التأهيلي لتدريب عامليها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن القيام بتنظيم البرنامج التأهيلي لتدريب العاملين بالهيئة على مهارات ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتنفيذ الرؤى الشاملة ودعم صناعة القرار من خلال إمكانات التحليل الذكي للأعمال واستخدام أدوات تفاعلية وديناميكية للحصول على معلومات تفصيلية والإجابة على أسئلة الأعمال بشكل سريع، وكذلك محاكاة السيناريوهات المستقبلية والتنبؤ بالنتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا في إطار توجه هيئة الدواء نحو زيادة الاعتماد على التقنية الرقمية وبخاصة في مجال تحليل البيانات وعمل التقارير الديناميكية لتحسين عملية التخطيط الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرارات.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، أن الإهتمام ببرامج التدريب الحديثة يأتي تماشيا مع رؤية الهيئة في تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وصقل مهاراتهم التقنية والفنية والقيادية مما يضمن وجود كفاءات مدربة وفق نظم الإدارة العلمية الحديثة، وأوضح أن الهدف من البرنامج التأهيلي هو تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشري بالهيئة، وإعداد جيل من الشباب قادر على استخدام أحدث تقنيات الحلول التحليلية للمساعدة على اتخاذ قرارات ذكية.

وأشار الغمراوي إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تساهم في دعم سوق الدواء المصري وتحفيز الاستثمار الدوائي في السوق المصري من خلال القدرة على وضع الاستراتيجيات والسياسات الدوائية الملائمة الخاصة بصناعة وتداول الدواء داخل جمهورية مصر العربية.

وفي ذات السياق، أقيم اليوم السبت ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ بمقر الهيئة بالعجوزة حفل تخرج المجموعة الأولى من البرنامج التأهيلي للتدريب على مهارات ذكاء الأعمال وتحليل البيانات وذلك لمتدربين من عدد من الإدارات بهيئة الدواء المصرية، ليكون هذا الحفل بمثابة انطلاقة الهيئة نحو صناعة القادة والاستثمار في رأس المال البشري لمواكبة المستجدات البحثية والتكنولوجية.
هيئة الدواء تعلن عن تنظيم البرنامج التأهيلي لتدريب عامليها
هيئة الدواء تعلن عن تنظيم البرنامج التأهيلي لتدريب عامليها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الدواء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

منذ ساعة

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شركات المحمول تعيد رسوم السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ نصف ساعة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ ساعة و نصف

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

03:09 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

03:27 م

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟