وزير الصحة الإماراتي يعلن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:50 م
وزير الصحة الإماراتي
وزير الصحة الإماراتي
وكالات
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أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد -19.

 

جاء ذلك تماشيا من خطة وزارة الصحة الإماراتية، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي تضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

 

وقال العويس: "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة".

 

وأضاف العويس أن "اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح."، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

وقد أجازت دولة الإمارات، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

 

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