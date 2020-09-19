تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا قادم من فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.


ولم يُعلن ليفربول عن قيمة التعاقد والتى ذكرت تقارير صحفية انها بلغت 20 مليون جنيه استرليني، للاعب الوسط الإسباني المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع بايرن ميونخ الألماني.


ونستعرض تشكيل ليفربول المتوقع فى وجود ألكانتارا:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جوميز، أرنولد.
خط الوسط: فاينالدوم، تياجو ألكانتارا، هندرسون.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ساديو ماني.


ويذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة تشيلسي يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، وكان الريدز بقيادة محمد صلاح حقق الفوز على ليدز يونايتد بثلاثية بالجولة الأولي.

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