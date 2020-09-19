إصابة أخصائي العلاج الطبيعي ببعثة الهلال في الدوحة بفيروس كورونا

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واصلت بعثة فريق الكرة بنادي الهلال الموجودة في قطر حاليًّا، خسارة عناصرها واحدًا تلو الآخر، بعدما تأكدت، اليوم السبت، إصابة نيري أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق بفيروس كورونا.



وفقد فريق الهلال بالفعل عددًا كبيرًا من عناصره المهمة والمؤثرة منذ وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة بفعل فيروس كورونا.



وكان الهلال قد أعلن اليوم، إصابة لاعبيه سالم الدوسري والمحترف الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بفيروس كورونا، وقال إنهما سيخضعان للعزل في فندق آخر بعيدًا عن بقية عناصر الفريق.



وبإصابة جيوفينكو والدوسري ونيري، يرتفع عدد الهلاليين المصابين بفيروس كورونا إلى 14 فردًا؛ حيث سبق أن تعرَّض 11 فردًا من الهلال للإصابة بالفيروس، وهم: عبدالله الحافظ وياسر الشهراني ونواف الغامدي وعبدالله الجدعاني ونواف العابد ومحمد البريك وسلمان الفرج ومحمد الواكد وصالح الشهري وحمد العبدان وسعود كريري.