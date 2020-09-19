خروج كريستيان جروس من حسابات الزمالك

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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خرج السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك من حسابات القلعة البيضاء، عقب اعتذاره عن تولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول.


واعتذر جروس لمسئولي نادي الزمالك عن عدم قدرته على تولي مهمة تدريب الفريق الأول للكرة، خلفًا لباتريس كارتيرون، وذلك بسبب حاجته لإجراء جراحة في في عينه اليسرى خلال أسبوع، ومن ثم يحتاج للراحة لمدة 10 أيام.


وكان المستشار مرتضى منصور قد قال خلال قناة الزمالك أمس أنه سيتم الإعلان اليوم السبت عن إسم المدير الفني الجديد، فيما سيصل مصر بعد غد الأحد".


وأضاف رئيس الزمالك: "الإختيار سيكون منحصرًا بين الثنائي البرتغالي جوسفالدو فيريرا والسويسري كريستيان جروس مدربا الزمالك السابقين".


وكان الفارس الأبيض قد خسر أمام أسوان  بهدف في الجولة ال28 ضمن منافسات الدوري المحلي، ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 55.

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