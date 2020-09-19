نزوح 58.9 مليار دولار من صناديق النقد العالمية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقطبت صناديق الأسهم ما يزيد على 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 (سبتمبر)، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأمريكية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وقال بنك أوف أمريكا إنه في "نوبة إقبال على الأسهم الأمريكية"، ضخ المستثمرون نحو 24 مليار دولار في أسهم أكبر اقتصاد في العالم، في أكبر دخول للتدفقات منذ (مارس) 2018. تأتي التدفقات بعد نزول المؤشر ناسداك 10 في المائة في أوائل (سبتمبر).


ونزحت 58.9 مليار دولار من صناديق النقد وشهد الذهب أول خروج للتدفقات في أربعة أشهر بقيمة 400 مليون دولار.

في غضون ذلك، شهدت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوحا بقيمة 2.5 مليار دولار لكن صناديق الديون النامية سجلت دخول تدفقات للأسبوع الـ11 على التوالي.

إلى ذلك، ذكرت مجموعة مصرفية أن القطاعات العامة الوطنية وعبر الوطنية كانت من الناحية التاريخية هي الدافع وراء إصدار السندات الاجتماعية لمستوى قياسي، لكن تفشي كوفيد - 19 أثار اهتماما متزايدا من البنوك التجارية والمؤسسات الخاصة.


وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، نقلا عن تقرير أصدرته مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية أن المستثمرين منفتحون على الأمر أيضا، كما يتضح من الإفراط في الاكتتاب في عديد من الصفقات، ما يشير إلى تصور السوق للأوراق المالية كأداة فعالة في المساعدة في معالجة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفيروس، والمساعدة في عملية التعافي.


وبلغ إجمالي إصدار السندات الاجتماعية 37.9 مليار دولار ابتداء من 22 حزيران (يونيو) 2020، متجاوزا 18.5 مليار دولار للعام الماضي بأكمله.


يشار إلى أن السكان المستهدفين الذين تهدف عائدات إصدار السندات الاجتماعية لخدمتهم، كانوا في كثير من الحالات، هم أنفسهم من تحملوا وطأة الإغلاق والتباطؤ المصاحب له وما يصاحبه من المساوئ الاجتماعية.

أخبار تهمك

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ 41 دقيقة

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ ساعة و 15 دقيقة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض الزمالك لإعادة جروس

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد حسم الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الكاف يحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ أقل من ساعتين

ترشيح كاماتشو لقيادة الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:12 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

02:01 م

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

01:27 م

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

01:09 م

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟