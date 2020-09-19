نزوح 58.9 مليار دولار من صناديق النقد العالمية

استقطبت صناديق الأسهم ما يزيد على 16 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 (سبتمبر)، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم الأمريكية بعد مبيعات كثيفة في وقت سابق من الشهر بقيادة أسهم التكنولوجيا.





وقال بنك أوف أمريكا إنه في "نوبة إقبال على الأسهم الأمريكية"، ضخ المستثمرون نحو 24 مليار دولار في أسهم أكبر اقتصاد في العالم، في أكبر دخول للتدفقات منذ (مارس) 2018. تأتي التدفقات بعد نزول المؤشر ناسداك 10 في المائة في أوائل (سبتمبر).









ونزحت 58.9 مليار دولار من صناديق النقد وشهد الذهب أول خروج للتدفقات في أربعة أشهر بقيمة 400 مليون دولار.





في غضون ذلك، شهدت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوحا بقيمة 2.5 مليار دولار لكن صناديق الديون النامية سجلت دخول تدفقات للأسبوع الـ11 على التوالي.





إلى ذلك، ذكرت مجموعة مصرفية أن القطاعات العامة الوطنية وعبر الوطنية كانت من الناحية التاريخية هي الدافع وراء إصدار السندات الاجتماعية لمستوى قياسي، لكن تفشي كوفيد - 19 أثار اهتماما متزايدا من البنوك التجارية والمؤسسات الخاصة.









وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، نقلا عن تقرير أصدرته مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية أن المستثمرين منفتحون على الأمر أيضا، كما يتضح من الإفراط في الاكتتاب في عديد من الصفقات، ما يشير إلى تصور السوق للأوراق المالية كأداة فعالة في المساعدة في معالجة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفيروس، والمساعدة في عملية التعافي.









وبلغ إجمالي إصدار السندات الاجتماعية 37.9 مليار دولار ابتداء من 22 حزيران (يونيو) 2020، متجاوزا 18.5 مليار دولار للعام الماضي بأكمله.









يشار إلى أن السكان المستهدفين الذين تهدف عائدات إصدار السندات الاجتماعية لخدمتهم، كانوا في كثير من الحالات، هم أنفسهم من تحملوا وطأة الإغلاق والتباطؤ المصاحب له وما يصاحبه من المساوئ الاجتماعية.