رضوي الشريف تكشف لـ"الفجر الفني" عن مواصفات فتى أحلامها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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كشفت الفنانة رضوي الشريف ، عن المواصفات التي تريدها في فتى أحلامها والأشياء التي تجعلها تحبه.

وقالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" مواصفات فتي أحلامي هي أن يحب نجاحي ويسعد لسعادتي ويحزن لحزني ويقدم لي الدعم النفسي والحب والإحتواء دائماً.

وتابعت رضوي قائله : "أريده رجل طيب ومتسامح لأن أهم صفة أن تقابلي إنسان طيب القلب ، وأن يقف بجانبي ويشجعني ويشاركني نجاحي وأن يكون شريك بمعني الكلمة ، وليس شخص يأمر وينهي لمجرد السيطرة.

والجدير ذكره أن رضوي الشريف تألقت في حكاية "أمل حياتي"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" والتي عُرضت مؤخًرا علي قناة dmc ، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد عرضها وحظيت بإشادة الجمهور والنقاد.

وشارك في حكاية "أمل حياتى" نخبة من ألمع النجوم منهم حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ،رضوي الشريف ، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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