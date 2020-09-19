استمرار حبس عصابة شبكة الزواج العرفي بمقابل ٦٠ ألف جنيه بالدقي

Advertisements

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس سيدة وشخص آخر، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل ٦٠ ألف جنيه في الأسبوع عبر الإنترنت.



كانت تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى (الفيس بوك) تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة إسبوع تحت ستار الزواج العرفى.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية وله محل إقامة آخر بالجيزة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (إحدى السيدات مقيمة بالجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل وإستغلال المتهمه الثانية فى الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الزواج العرفى محدد المدة مقابل مبلغ مالى قدره(60 ألف جنيه ) لمدة أسبوع.



وأضاف بأنه قد أنشأ تلك المُشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية بإعيتادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال المتهم الأول نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما،وعثر بحوزتهما على (عدد 2هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة تؤكد نشاطهما – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ).



وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية

الإنترنت.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





التصريح بدفن شاب إثر سقوطه من قطار بالعياط



أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن شاب ١٨ عام إثر سقوطه من أحد القطارات بالعياط.



تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من أحد القطارات، بقرية الماتنيا، بمركز العياط، جنوب المحافظة.



انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط "رحيم. ع. ج"، يبلغ من العمر 18 عاما مقيم بمحافظة سوهاج.



وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفى منذ قليل متأثرا بإصابته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام





لقى ٤ عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى أسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إختباء (4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى دائرة مركز البدارى بأسيوط – لإثنين منهم معلومات جنائية ).



- عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع

الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى وصول القوات بالقرب من مكان إختبائهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.





وأسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية إثر إصابتهم بأعيرة نارية وإصابة أحدهم بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ووفاته فى وقت لاحق متأثرًا بإصابته.. عُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية و5 خزن - 120 طلقة من ذات العيار - 2 دانة - تليسكوب قناصة).





بتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (10 فرد محلى - مسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات



