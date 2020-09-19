نائبة تحصل على الموافقة لإعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من ضريبة القيمة المضافة
السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:13 م
عبداللطيف هيبة - دينا ابراهيم
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في استجابة سريعة لشكاوى عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، نجحت هبة هجرس عضوة مجلس النواب، الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة سابقا، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، في استثناء شرط العمر، لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي يقودها غيرهم.
وتلقت هجرس، عددا كبيرا من الشكاوى والاستغاثات من ذوي الإعاقة، بشأن حصر وزارات المالية والتجارة والصناعة، إعفاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يقودها غيرهم على السيارات حديثة التصنيع، وعلى الفور تواصلت مع الوزراء المعنيين.
ووجهت "هجرس"، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على سرعة الاستجابة لمطلبها العادل باستثناء شرط العمر لسيارات ذوي الاعاقة التي يقودها غيرهم وثمنت تحرك الاشخاص ذوي الاعاقة المتضررين نحو نوابهم في البرلمان لحل مشكلتهم مؤكدة أنها كونها صوت ذوي الاعاقة داخل البرلمان تحركت بشكل فوري لحل المشكلة وكانت الاستجابة السريعة من الوزراء المعنيين.
يذكر أن حصول الاشخاص ذوي الاعاقة ممن لا يستطيعون القيادة - الاشخاص ذوي الاعاقات البصرية علي سبيل المثال_ علي سيارات معفاه من الجمارك وضريبة القيمة المضافة يقودها غيرهم هي أحدي مكاسب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاق الذي تقدمت به هبة هجرس لمجلس النواب وسعت جاهدة لاقرارة حتي تم إصداره برقم ١٠لسنة ٢٠١٨.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.