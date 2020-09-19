نائبة تحصل على الموافقة لإعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من ضريبة القيمة المضافة

في استجابة سريعة لشكاوى عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، نجحت هبة هجرس عضوة مجلس النواب، الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة سابقا، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، في استثناء شرط العمر، لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي يقودها غيرهم.

وتلقت هجرس، عددا كبيرا من الشكاوى والاستغاثات من ذوي الإعاقة، بشأن حصر وزارات المالية والتجارة والصناعة، إعفاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يقودها غيرهم على السيارات حديثة التصنيع، وعلى الفور تواصلت مع الوزراء المعنيين.



ووجهت "هجرس"، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على سرعة الاستجابة لمطلبها العادل باستثناء شرط العمر لسيارات ذوي الاعاقة التي يقودها غيرهم وثمنت تحرك الاشخاص ذوي الاعاقة المتضررين نحو نوابهم في البرلمان لحل مشكلتهم مؤكدة أنها كونها صوت ذوي الاعاقة داخل البرلمان تحركت بشكل فوري لحل المشكلة وكانت الاستجابة السريعة من الوزراء المعنيين.





يذكر أن حصول الاشخاص ذوي الاعاقة ممن لا يستطيعون القيادة - الاشخاص ذوي الاعاقات البصرية علي سبيل المثال_ علي سيارات معفاه من الجمارك وضريبة القيمة المضافة يقودها غيرهم هي أحدي مكاسب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاق الذي تقدمت به هبة هجرس لمجلس النواب وسعت جاهدة لاقرارة حتي تم إصداره برقم ١٠لسنة ٢٠١٨.



