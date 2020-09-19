محافظ القاهرة يسلم أجهزة كهربائية لـ50 عروسة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وشارك فيه عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالقاهرة لتسليم الأجهزة الكهربائية لـ٥٠ من العرائس الأولى بالرعاية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذا الحفل يأتي في إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن توزيع الأجهزة الكهربائية على هؤلاء الفتيات يهدف إلى المساهمة في رفع العبء عن أبناء المحافظة في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مقدماً التهنئة للعرائس ومتمنياً لهم حياة زوجية سعيدة.

وأكد، خلال الحفل، على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الاهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية مشيدًا بالدور الاجتماعي الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في مصر والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وأعلن عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية خلال الحفل  أنه سيتم إطلاق مبادرة برعاية محافظ القاهرة بمناسبة العام الدراسي الجديد تحت عنوان "سعادتي في مدرستي" تستهدف مد ٢٥٠ ألف طالب وطالبة بالزي المدرسي والشنط المدرسية اعتبارا من أول أكتوبر القادم.

وشهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة وبحضور محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وعدد من رؤساء مجالس ادارات عدد من الجمعيات الأهلية.

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