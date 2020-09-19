شاهد.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته في الچيم

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غازل الفنان أحمد فلوكس جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وظهر فلوكس بالچيم وهو يمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة ، وعلق علي الفيديو قائلاً:'نجاحك هو هدفك.. انت هو أمانك '.



وعلق أحد المتابعين علي الفيديو وكتب : عاش يا بطل.



يشار أن فلوكس يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "سفينة نوح"، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان الإردني منذر ريحانة، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه بداية العام الجديد 2021.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.