هاني عادل يشارك في حملة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان هاني عادل عن دعمه  لحملة تهدف للتوعية بأهمية الكشف المبكر لضعف السمع عند الأطفال.

حيث شارك هاني جمهوره صور جديدة له تجمعه بمجموعة أطقال ، وذاك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق قائلاً:" لدعم أطفال ضعاف السمع ، تعاونت دوديل فاكتوري وزيست للتوعية عن أهمية توفير فرص للأطفال اللي بيعانوا من ضعف السمع وإشراكهم في المجتمع.

وتابع قوله : التصميمات اللي شايفنها مستوحاة من رسومات أطفال مؤسسة الصم والبكم بمصر القديمة .

والجدير ذكره ثن هانى عادل شارك مؤخراً في مسلسل "ليه لأ" والذي تم عرضه علي منصة شاهد الإلكترونية وحقق خلاله نجاحا كبيراً بمشاركة نجوم العمل.

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