هاني عادل يشارك في حملة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال
السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:44 م
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان هاني عادل عن دعمه لحملة تهدف للتوعية بأهمية الكشف المبكر لضعف السمع عند الأطفال.
حيث شارك هاني جمهوره صور جديدة له تجمعه بمجموعة أطقال ، وذاك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلق قائلاً:" لدعم أطفال ضعاف السمع ، تعاونت دوديل فاكتوري وزيست للتوعية عن أهمية توفير فرص للأطفال اللي بيعانوا من ضعف السمع وإشراكهم في المجتمع.
وتابع قوله : التصميمات اللي شايفنها مستوحاة من رسومات أطفال مؤسسة الصم والبكم بمصر القديمة .
والجدير ذكره ثن هانى عادل شارك مؤخراً في مسلسل "ليه لأ" والذي تم عرضه علي منصة شاهد الإلكترونية وحقق خلاله نجاحا كبيراً بمشاركة نجوم العمل.
حيث شارك هاني جمهوره صور جديدة له تجمعه بمجموعة أطقال ، وذاك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلق قائلاً:" لدعم أطفال ضعاف السمع ، تعاونت دوديل فاكتوري وزيست للتوعية عن أهمية توفير فرص للأطفال اللي بيعانوا من ضعف السمع وإشراكهم في المجتمع.
وتابع قوله : التصميمات اللي شايفنها مستوحاة من رسومات أطفال مؤسسة الصم والبكم بمصر القديمة .
والجدير ذكره ثن هانى عادل شارك مؤخراً في مسلسل "ليه لأ" والذي تم عرضه علي منصة شاهد الإلكترونية وحقق خلاله نجاحا كبيراً بمشاركة نجوم العمل.