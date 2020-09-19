هاني عادل يشارك في حملة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال

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أعلن الفنان هاني عادل عن دعمه لحملة تهدف للتوعية بأهمية الكشف المبكر لضعف السمع عند الأطفال.



حيث شارك هاني جمهوره صور جديدة له تجمعه بمجموعة أطقال ، وذاك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.



وعلق قائلاً:" لدعم أطفال ضعاف السمع ، تعاونت دوديل فاكتوري وزيست للتوعية عن أهمية توفير فرص للأطفال اللي بيعانوا من ضعف السمع وإشراكهم في المجتمع.



وتابع قوله : التصميمات اللي شايفنها مستوحاة من رسومات أطفال مؤسسة الصم والبكم بمصر القديمة .



والجدير ذكره ثن هانى عادل شارك مؤخراً في مسلسل "ليه لأ" والذي تم عرضه علي منصة شاهد الإلكترونية وحقق خلاله نجاحا كبيراً بمشاركة نجوم العمل.

