غرائب وعجائب دوري مراكز الشباب.. مدير فني يقود فريقان للصعود بالموسم الحالي





شهدت تصفيات دوري مراكز الشباب للموسم الحالي، بالمنوفية، واقعة طريفة، بقيام مدير فني، بقيادة فريقين مختلفين للصعود للمشاركة في النسخة الثامنة، وهما مركز شباب سبك الأحد، ومركز شباب أشمون.





حيث نجح ابراهيم السحرب، لاعب ومدرب أشمون السابق، في قيادة الفريقين للتأهل، للموسم الثاني على التوالي، كما تقرر إستمرارة على رأس القيادة الفنية، في الموسم الحالي.





أقيمت التصفيات بمشاركة 33 مركز شباب من أشمون، تم توزيعهم على 3 مجموعات، ضمت كل واحدة 22 فريق، تأهل الأول من كل منهم إلى دوري مراكز الشباب.





ونجح فريق سبك الأحد، في تصدر المجموعة الاولى، بجانب تصدر مركز شباب أشمون، للمجموعة الثالثة، ليتأهل الفريقين لدوري مراكز الشباب.











