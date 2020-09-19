أحمد صلاح حسني يهنئ النادي الأهلي وجماهيره بالفوز بالدوري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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هنأ الفنان أحمد صلاح حسني النادي الأهلي وجماهيره، عن طريق نشر تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ، بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة  ال 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وكتب أحمد صلاح حسني في التغريدة: "مبروك فوز النسر الاحمر باللقب .. مبروك لقب الدوري العام رقم ٤٢ .. مبروك الاهلي بطل الدوري ٤٢".


جاء تتويج الأهلي بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.


ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.


وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له

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