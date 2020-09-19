هيدي كرم تغازل صديقاتها: "أحبكم يا فتيات"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت هيدي برفقة صديقاتها من إحدي الكافيهات وعبرت عن حبها الشديد لهم وكتبت : أتمني أن نكون دائما مع بعضنا البعض ، أحبكم يا فتيات.

والجدير ذكره أن هيدي كرم تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "لؤلؤ" ، وتُجسد هيدي كرم خلال الأحداث دور زوجة الفنان أحمد زاهر وهي إمرأة أرستقراطية من عائلة كبيرة، ولكن العلاقة التي تجمعهم مادية بشكل كبير، مما يتسبب في حدوث العديد من الخلافات بينهما.

مسلسل "لؤلؤ" من إخراج محمد عبد السلام، تأليف محمد مهران، إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

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