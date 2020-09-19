موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:30 م
تشيلسي ضد ليفربول
تشيلسي ضد ليفربول
علي ماهر حلمي
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يواجه غدا الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


يذكر أن نادي ليفربول افتتح بطولة الدوري الانجليزي بفوز صعب على ليدز يونايتد بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة فى الجولة الأولي.

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