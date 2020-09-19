كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:04 م
كارتيرون
كارتيرون
مصطفى صابر
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أعلن المدير الفني لنادي التعاون السعودي الحالي والزمالك السابق باتريس كارتيرون ، عن الأسباب وراء رحيله وفسخ عقده مع القلعة البيضاء بشكل مفاجئ.


وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأولى له مع التعاون قال كارتيرون: "الرحيل عن الزمالك؟ ، عندما يقوم رئيس نادي بإقالة 25 مدربا خلال عامين، فإنها ليست مشكلة؟.. أما عندما يرحل مدرب عن الفريق فلماذا تكون هناك مشكلة؟".

وتابع: " أنا دائمًا لا أرضى بمعاملة غير لائقة، أريد العمل في ظروف طبيعية، ولذا قبلت هذا التحدي رغم صعوبته".

وأكد: "بالطبع أعلم أن الفريق كان سيئا خلال الأسابيع الماضية وأن الأمور لا تسير على نحو جيد".

جدير بالذكر أن تعرض التعاون للهزيمة الأولى تحت إدارة فنية لكارتيرون، مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف، أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

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