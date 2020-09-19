إسرائيل تسجل 5,279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، 5,279 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد إجراء 57,971 فحصًا.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في البلاد إلى 47,851 إصابة جديدة.

 

وذكرت الصحة الإسرائيلية، أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الوقت الحالي بلغ 42528 حالة، منها 534 حرجة، وعدد المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 138 شخصا.

 

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد قررت إعادة فرض الإغلاق التام في البلاد هذا الأسبوع بسبب الارتفاع في عدد الإصابات.

 

وتشمل إجراءات الإغلاق قيودا على تنقلات المواطنين وعمل مختلف المنشآت، مع إغلاق العديد من الأعمال والأماكن العامة.

 

وقررت الحكومة يوم الثلاثاء أيضا إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الخميس القادم.

 

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