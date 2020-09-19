كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020

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نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020.. تشغل طلاب المرحلة الأولى والثانية للاطمئنان على مدى تنفيذ رغباتهم بالانتقال بين الكليات من خلال مكتب التنسيق من عدمه، وكذلك معرفة وجهتهم النهائية خلال العام الدراسي الجديد والاستعداد لها.



وأنهى موقع التنسيق الالكترونى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر تنسيق تقليل الاغتراب 2020، للطلاب من المرحلتين الأولى والثانية، بهدف تقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، ولكن ليس بهدف تغيير رغبات الطلاب.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي يمكن أن يكون الطلاب راغبا في معرفتها عن نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020:



- هناك أكثر من80 ألفًا من طلاب المرحلة الأولى وطلاب المرحلة الثانية، ينتظرون نتيجة تقليل الاغتراب بعد تسجيلهم للرغبات عبر الموقع الالكترونى للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية.



- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يومى الإثنين أو الثلاثاء الموافقين 21 أو 22 سبتمبر 2020، هو الموعد النهائى لظهور نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2020، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الراغبين في تقليل الاغتراب، أوالتحويل للكليات المناظرة أو غير المناظرة في حدود نسبة 10% المتفق عليها طبقًا لما قرره المجلس الأعلى للجامعات.



- وللحصول على نتيجة تقليل الاغتراب يجب إتباع عدة خطوات وهي: انتقل إلى موقع بوابة الحكومة المصرية، اضغط على الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات، اختار خدمات التنسيق الالكتروني ثم خدمة "نتيجة تقليل الاغتراب"، اكتب جميع المعلومات المطلوبة، مثل الاسم وكلمة المرور، انقر فوق إظهار النتيجة، انتظر حتى يتم تحميل صفحة النتائج ثم اطلع على حالة طلب النقل وما إذا كان قد تمت الموافقة عليه أم لا.



وهناك عدة معايير يعتمد موقع التنسيق عليها خلال إعلان نتيجة تقليل الاغتراب وهي:

- يسمح للطالب الذى تم ترشيحه في عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام انتساب)، كذلك استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت.



- في حالة ترشيح الطالب لكلية انتظام خارج منطقة إقامته ويرغب في التحويل لتقليل الاغتراب وإذا كان حاصلًا على مجموع درجات تزيد عن درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه في الكلية التي يرغب في التحويل لها فيتم قبول تحويله عند الموافقة إلى نظام الانتظام بالكلية وليس الانتساب الموجه.



- إن كان الطالب حاصلًا على درجات تتساوى أو أقل من درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه ففى حالة قبول التحويل لكلية في منطقته الجغرافية يتم إلى نظام الانتساب الموجه.

