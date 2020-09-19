تشافي: سعيد بالفوز على العين ويعطينا حافزا كبيرا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
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عبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري تشافي هيرنانديز عن سعادته بالأداء القوي الذي قدمه فريقه في مباراته أمام العين الإماراتي، اليوم الجمعة، والتي انتهت بالفوز برباعية نظيفة.

وقال تشافي المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن فريق السد قدم أداء رائعا بداية من الدفاع وحتى إنهاء الهجمات بصورة جيدة.

وأضاف :"هذه هي كرة القدم ، لقد خلقنا العديد من الفرص وهذا الفوز هام للغاية والثلاث نقاط وضعتنا في موقف جيد في المجموعة واللاعبين الآن بحاجه إلى التعافي استعدادا للمباراة المقبلة".

وأضاف تشافي :"الفوز يعطينا حافزا كبيرا وحتى في المباراة الأولى التي تعادلنا فيها كنا نستحق الفوز والآن نحن على المسار الصحيح وستكون مهمتنا الرئيسية الفوز في المباريات المقبلة من أجل التأهل للمرحلة التالية من البطولة".

وعن تسجيل البديل رودريجو تاباتا لهدف رائع  خلال اللقاء قال :"أنا سعيد للغاية من أجله فهو لاعب مميز وقدوة للاعبين والجميع يحبه في الفريق وأنا سعيد بالمستوى الرائع الذي يقدمه مع الفريق ".

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