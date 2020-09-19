انطلاق فعاليات مشروع "أهل مصر" الثالث بالإسكندرية (صور)

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قام الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتنظيم ثالث فعاليات مشروع "أهل مصر" "الدمج الثقافي" لأطفال المناطق الحدودية بمحافظة الوادى الجديد والعاصمة والذى يستمر حتى 23 سبتمبر الجارى،حيث بدأت الزيارة بمتحف الأحياء المائية حيث شاهد الأطفال فيه متحف الأسماك المحنطه ومشتملاته من أسماك وعروس البحور.

تضمنت الجولة قلعة قايتباى،حيث بدأت إيمان شوكت مرشدة الجوله شرحها عن تاريخ مدينة الإسكندرية التى بناها الإسكندر الأكبر، والتى اشتهرت عبر التاريخ بالعديد من المعالم مثل مكتبة الإسكندرية القديمة، الفنار، وقلعة قايتباى، وفى ختام الجولة أقيمت العديد من الورش الفنية المختلفة حيث نفذ الفنان يحيى حسن ورشة فنون تشكيلية على كانسون أسود وألوان باستيل ليجسد الأطفال أغرب الكائنات البحرية التى شاهدوها أثناء زيارتهم بمتحف الأحياء المائية.



وفى السياق ذاته نفذت الفنانة كريمة الديب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "إسكندرية فى عيوننا" لرسم لوحات لتصميم أشهر معالم الإسكندرية وبحرها الساحر يحتضن معالمها، كما نفذت الفنانة أميرة سعد جدارية خشبية بمساحة أربعة أمتار بتقنية الرسم بالعزل مستخدمه ألوان الباستيل على خلفية صماء سوداء اللون تعكس عروس البحر وأمواجها تهدى الشاطئ الخيرات من زرع ونخيل وأسماك.



وكان قصر عابدين اطفال الوادى الجديد قد إستقبل ثانى فعاليات مشروع أهل مصر "الدمج الثقافي" لأطفال المناطق الحدودية بمحافظة الوادى الجديد والعاصمة الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تضمنت الزيارة تفقد قصر عابدين الذى أمر ببناءه الخديوي إسماعيل فور توليه الحكم في مصر عام 1863، ويضم بداخله المتحف الحربي، متحف السلام، متحف مقتنيات أسرة محمد علي باشا، متحف الوثائق التاريخية، متحف الفضيات.



وفى المساء استقبل قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى أطفال مشروع أهل مصر لاستكمال البرامج الثقافية والورش الفنية، حيث بدأت شيرين عبد المولى ورشتها الثقافيه المستوحاة من الزيارة الصباحية لتقيم حوارا مع الأطفال عن تاريخ مصر الحديثة وأسرة محمد على، كما استكمل محمود سيف الدين ورشته لفن كتابة القصة وتدريبات عن سرد الحكايات وربط الأحداث وتحديد الحبكة الدرامية والصراع

