انطلاق فعاليات مشروع "أهل مصر" الثالث بالإسكندرية (صور)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
قام الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتنظيم ثالث فعاليات مشروع "أهل مصر" "الدمج الثقافي" لأطفال المناطق الحدودية بمحافظة الوادى الجديد والعاصمة والذى يستمر حتى 23 سبتمبر الجارى،حيث بدأت الزيارة بمتحف الأحياء المائية حيث شاهد الأطفال فيه متحف الأسماك المحنطه ومشتملاته من أسماك وعروس البحور.
تضمنت الجولة قلعة قايتباى،حيث بدأت إيمان شوكت مرشدة الجوله شرحها عن تاريخ مدينة الإسكندرية التى بناها الإسكندر الأكبر، والتى اشتهرت عبر التاريخ بالعديد من المعالم مثل مكتبة الإسكندرية القديمة، الفنار، وقلعة قايتباى، وفى ختام الجولة أقيمت العديد من الورش الفنية المختلفة حيث نفذ الفنان يحيى حسن ورشة فنون تشكيلية على كانسون أسود وألوان باستيل ليجسد الأطفال أغرب الكائنات البحرية التى شاهدوها أثناء زيارتهم بمتحف الأحياء المائية.

 وفى السياق ذاته نفذت الفنانة كريمة الديب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "إسكندرية فى عيوننا" لرسم لوحات لتصميم أشهر معالم الإسكندرية وبحرها الساحر يحتضن معالمها، كما نفذت الفنانة أميرة سعد جدارية خشبية بمساحة أربعة أمتار بتقنية الرسم بالعزل مستخدمه ألوان الباستيل على خلفية صماء سوداء اللون تعكس عروس البحر وأمواجها تهدى الشاطئ الخيرات من زرع ونخيل وأسماك.

وكان قصر عابدين اطفال الوادى الجديد قد إستقبل  ثانى  فعاليات مشروع أهل مصر "الدمج الثقافي" لأطفال المناطق الحدودية بمحافظة الوادى الجديد والعاصمة الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة،  تضمنت الزيارة تفقد قصر عابدين الذى أمر ببناءه الخديوي إسماعيل فور توليه الحكم في مصر عام 1863، ويضم بداخله المتحف الحربي، متحف السلام، متحف مقتنيات أسرة محمد علي باشا، متحف الوثائق التاريخية، متحف الفضيات.

وفى المساء استقبل قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى أطفال مشروع أهل مصر لاستكمال البرامج الثقافية والورش الفنية، حيث بدأت شيرين عبد المولى ورشتها الثقافيه المستوحاة من الزيارة الصباحية لتقيم حوارا مع الأطفال عن تاريخ مصر الحديثة وأسرة محمد على، كما استكمل محمود سيف الدين ورشته لفن كتابة القصة وتدريبات عن سرد الحكايات وربط الأحداث وتحديد الحبكة الدرامية والصراع
انطلاق فعاليات مشروع "أهل مصر" الثالث بالإسكندرية (صور)
انطلاق فعاليات مشروع "أهل مصر" الثالث بالإسكندرية (صور)
انطلاق فعاليات مشروع "أهل مصر" الثالث بالإسكندرية (صور)
انطلاق فعاليات مشروع "أهل مصر" الثالث بالإسكندرية (صور)

أخبار تهمك

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ ساعة و 11 دقيقة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد حسم الدوري

منذ 37 دقيقة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض الزمالك لإعادة جروس

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ 14 دقيقة

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

ترشيح كاماتشو لقيادة الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ 19 دقيقة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:12 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

11:41 ص

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

12:24 م

المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد حسم الدوري

12:45 م

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟