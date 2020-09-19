الطالع الفلكي السّبت 19/9/2020..نَجْم اليُوم!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثّامنة و33 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الحادية عشرة و12 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 9 تُوت قبطى ، 19 أيلول رُومى ، 2 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (غِيرْشِى هُوّا رَبِّنَا فتح عليه وراح هاليُود) -أرْزَاء يامعلّم ، أرْزَاء.(فريد شوقى من فيلم 30 يوم فى السجن-1966)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يوافق ذكرى ميلاد

النجم البريطانى جيرمى إيرونز ليتم بمشيئة الله تَعَالى 72 سنة ، تعرفه من فيلم الموت الصعب 1995 ، إيرونز حاصل على 17 جائزة عالمية منها أوسكار أحسن مُمثل عن فيلم مستقبل معكوس 1990 ، إبن لمُحاسب وله شقيق وشقيقة وولدان يعملان بالتمثيل وثروته تُقدّر بـ 16 مليون دولار ويمتلك قلعة قام بطلائها باللون الوردى ، إيرونز له نشاط خيرى لمقاومة الجوع ونال لقب سفير النوايا الحسنة من الأمم المتحدة بالعام 2011 عن نشاطه لتحسين الزراعة فى الدول الفقيرة ، هذه هى الأسماء المُساوية للقَيَم الحسابية لإسم جيرمى جون إيرونز والشهرة جيرمى إيرونز مع التنبيه أنها لا تُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(معقل الأبطال)،(رجل وطنى)،(اللون البنفسجى)،(شيزوفرينيا)،(كثيرالإرتياب)، (إمبراطور رومانى)،(الفانوس الأخضر)،(مملكة السحر)،(ملك بابل).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور: لا تجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر عنها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج الجوزاء: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج السّرطان: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى مشروع أو علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص أو المشروع بدقّة.





برج الأسد: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج العذراء: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض من ضررها،إستبن سيارتك أونقديّة، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج الميزان: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو باجتهاد إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج القوس: نشاط مُكثف على هاتفك النقّال مع شبكة معارفك ، لا تستهن بمكالمة هاتفية قد تكون سبباً لباب الرزق لك فى مكان جديد.





برج الجدى: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم ؟ متى ؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ.





برج الدّلو: تمسّك بالقوانين والتقاليد فى تعاملاتك وابتعد عن أىّ محاولة لتغيير رأيك عن إتباع الطريق الصحيح وإلا عانيت، الأصول ماتزعّلشْ.





برج الحوت: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها ، أحد الآمال المفقودة ربما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.