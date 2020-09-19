ضبط سائق بتهمة انتحال صفة رجل شرطة بالمطرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بإنتحال صفة رجل شرطة بالمطرية.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بإستيقاف آخران وتفتيشهما بإستبيان الأمر تم ضبطه وتبين أنه (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية") وبحوزته مبلغ مالى وبصحبته المجنى عليهما.

وبسؤال المجنى عليهما قررا بأنهما حال سيرهما بمحل البلاغ إستوقفهما المتهم عقب إيهامهما بأنه رجل شرطة وإستولى منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزته.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية بأسلوب "إنتحال صفة رجل شرطة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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