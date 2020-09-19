ضبط محاسب لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تمكنت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عقب تقنين الإجراءات من ضبط مبالغ مالية قدرها (21000 دولار أمريكى، 61500 جنيه مصرى ) بحوزة ( محاسب محاسب بإحدى الشركات- مقيم بالقاهرة ) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج

نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة
وبمواجهة المتهم إعترف أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وجه قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لإستهداف دائرة مركز شرطة أبو تيج.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (10) قطع سلاح نارى (2بندقية آلية - 3بنادق خرطوش - مسدس- 4 فرد خرطوش)، وكذا ضبط (2) قضية مخدرات "إتجار" بإجمالى عدد 6 متهمين.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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