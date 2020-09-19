دعوة رسمية للسعودية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام السوداني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
تسلمت المملكة دعوة رسمية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام النهائي بين الأطراف السودانية، والمقرر عقده في 2 أكتوبر المقبل في جوبا.

وذكرت سفارة السعودية في الخرطوم أنَّ سفير المملكة لدى السودان والسفير غير المقيم لدى جنوب السودان، علي بن حسن جعفر، التقى بالمستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان ورئيس الوساطة في مفاوضات السلام بين الأطراف السودانية، توت قولواك، والذي سلمه دعوة لمشاركة المملكة في حفل توقيع اتفاق السلام النهائي.

وأشاد المستشار توت قلواك، بجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق السلام في السودان، وأدوارها المتعاظمة في دعم الاستقرار في المنطقة ومبادراتها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.

يذكر أنَّ وكالة الأنباء السودانية (سونا) أعلنت في وقت سابق، أنه سيتمّ توقيع اتفاق سلام نهائي بين الخرطوم وعدة حركات متمردة في الثاني من أكتوبر المقبل، وذلك في جوبا عاصمة جنوب السودان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعوة رسمية السودان السعودية

أخبار تهمك

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ ساعة و نصف

المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد حسم الدوري

منذ نصف ساعة

ترشيح كاماتشو لقيادة الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل عرض الزمالك لإعادة جروس

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم لويس سواريز

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

منذ ساعتين

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

زعيم المعارضة بجنوب السودان يوقع اتفاق السلام النهائي في الخرطوم

حكومة جنوب السودان تعلن رسميًا مشاركة رياك مشار باحتفالات السلام في جوبا

ريك مشار يصل العاصمة جوبا للمرة الأولى منذ عام 2016

جنوب السودان يرعى محادثات السلام في السودان

الجمعة المقبل.. رئيس الوزراء السوداني يزور جوبا

المجلس السيادي بالسودان يلتقي الحركات المسلحة في جوبا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:12 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

11:41 ص

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

12:24 م

المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد حسم الدوري

12:45 م

تفاصيل عرض الزمالك لإعادة جروس

11:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟